Die Jüngsten kamen zum Schluss: Bei den Tiroler Hallenfußball-Nachwuchsmeisterschaften powered by Tiroler Versicherungsmakler sicherten sich am vergangenen Wochenende in Angerberg die SPG Westliches Mittelgebirge (U7) und der FC Kufstein (U8) die letzten Titel.

Insgesamt wurden in den vergangenen Wochen Titel in elf Altersklassen vergeben. Die Sieger: U18: WSG Wattens. U16: SVI. U15: FC Wacker. U14: Reichenau. U13: FC Wacker. U12: FC Wacker. U11: Reichenau. U10: FC Wacker. U9: FC Wacker. (TT)