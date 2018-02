Innsbruck – Saalfelden, St. Ulrich, Hochfilzen, Malbun und Davos – Tiroler Langläufer, Skifahrer, Big-Air-Freestyler und Kurzski-Akteure bretterten am Wochenende vielerorts. Bei den österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften der Langläufer in Saalfelden gab es gleich fünf Titel zu bejubeln: Eric und Heidi Bucher, Gotthard Gleirscher, Benjamin Moser sowie die männliche Jugendstaffel siegten. Insgesamt holte der TSV 21-mal Edelmetall, ein Drittel aller Medaillen.

Auf dem Podest landete ein Tiroler auch in Davos: Ski-Freestyler Hannes Rudigier wurde Dritter beim Big-Air-Europacup. In Malbun (LIE) fuhren indes Tirols Kurzski-Spezialisten mehrfach um Bestzeiten – auch um die Landestitel im Firngleiten, die sich Magdalena Landerer und Maximilian Graf sicherten.

Der Alpin-Nachwuchs, 170 Starter, carvte bei Landescup­rennen im Slalom und Riesentorlauf in St. Ulrich (siehe Faktbox). Das kommende Wochenende wird kaum ruhiger: Es stehen u. a. an: Tiwag Alpine Ski Cup mit Tiroler Meisterschaft am Glungezer, Landescup Alpin mit TM-Super-G in Sillian und TT-Landescup im Skispringen. (sab)