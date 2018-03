Von Manuel Ludwiger

Wörgl – Nach eineinhalb Jahren bei Wörgl scheint Maximilian Pfeifer der Knopf nun so richtig aufgegangen zu sein. Trainer Denis Husic bezeichnet den 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler als den „Gewinner der Vorbereitung“, um dann so richtig ins Schwärmen zu kommen: „Max ist quirlig, schnell und technisch wahnsinnig begabt. Noch dazu hat er das richtige Auge für seine Mitspieler.“

Warum diese Leistungsexplosion erst ein gutes Jahr nach seinem Wechsel zu Wörgl passiert ist, erklärt Husic mit mangelnder Trainingsbeteiligung: „Anfangs hatte es Max schwer bei uns. Er war beim Bundesheer und konnte nicht regelmäßig trainieren.“ Nun ist diese Zeit aber vorbei, der Angerberger studiert mittlerweile Holztechnik in Rosenheim. Dank eines eigenen Autos fällt das Pendeln zwischen Tirol und Bayern nicht schwer – das Training geht sich wieder aus. Pfeifer selbst kennt weitere Gründe für seine starken Leistungen: „Ich mache mir nicht mehr so viel Druck. Außerdem gibt mir der Papa immer die richtigen Tipps“, spricht „Max“ von der wichtigsten Bezugsperson in seinem Fußballerleben.

Pfeifer hat schon einiges erlebt. Mit 14 Jahren wechselte er ins Fußball-Internat nach Bad Aibling. Ein gutes Jahr später zog es ihn nach Unterhaching, wo er zweieinhalb Jahre lang dem Ball nachjagte. Der Sprung in die Kampfmannschaft (Anm. dritte deutsche Liga) blieb ihm aber verwehrt. Nach dem Absolvieren der Abiturs in Deutschland versuchte der kleine Wandervogel sein Glück in Italien. Doch auch dort konnte sich Pfeifer nicht so richtig durchsetzen. Es folgten die Einberufung ins Bundesheer und der Wechsel zu Wörgl, wo sich der 20-Jährige fürs Frühjahr hohe Ziele setzt: „Ich will Leistungsträger sein und mich selbst immer weiterentwickeln. Mannschaftlich hat natürlich der Klassenerhalt höchste Priorität.“

Ambitionen für mögliche höhere Aufgaben seien ebenfalls vorhanden: „Der Traum vom Profifußball lebt, es muss auch nicht unbedingt Österreich sein. Konkrete Angebote gibt es aber noch keine.“ Mit dem Studium der Holztechnik ist jedenfalls eine Alternative zur professionellen Fußballkarriere vorhanden. „Wir haben einen Familienbetrieb. Dort zu arbeiten, wäre schon auch eine coole Sache“, bleibt Pfeifer mit beiden Beinen fest auf dem Boden.