Von Roman Stelzl

Innsbruck — Vor wenigen Tagen hatte Tirols Skibergsteigerin Alexandra Hauser ihre noch junge Karriere mit dem bis dato größten Erfolg gekrönt. Die St. Johannerin lief im Vertical-Bewerb (nur Aufstieg) der EM auf Sizilien in der Espoir-Wertung auf Rang zwei. Das Gleiche war ihr schon mit Rang zwei im Vertical-Gesamtweltcup gelungen. Heute könnte noch das kleine Krönchen auf der starken Saison warten: Hauser startet bei der österreichischen Meisterschaft mit den besten heimischen Skibergsteigern unter dem Warscheneck im Toten Gebirge. Mit dabei sind auch der Osttiroler Martin Weißkopf und Andreas Mayr.

Doch nicht nur die Elite, sondern auch die Hobby­tourengeher kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Rechnung. Den Auftakt macht morgen die vierte Auflage der Oberseetrophy (10 Uhr). Dabei warten vom Staller Sattel weg in der Sportklasse rund 1300 Meter und zwei Aufstiege.

Und auch am Innsbrucker Hausberg geht es morgen Abend nicht nur angesichts des Wetters stürmisch her. Die zehnte Jubiläumsauflage des Speckjagerns (16.30 Uhr) führt von der Talstation des Patscherkofels hinauf zur Bergstation. Auf 3,1 Kilometern warten dabei knackige 914 Höhenmeter. Erst heute wird entschieden, ob ein Start möglich ist. „Wir rechnen mit Windböen von über 80 km/h. Wir müssen abwarten, ob wir das Rennen wirklich starten können", erklärte Co-Organisator Armin Niederkofler.

Auch beim Finale des Oberland-Tourencups am Venet am Sonntag hoch über Zams (10 Uhr) könnte der Wind seine Finger im Spiel haben. Das Rennen fordert die Sportler auf 5,39 Kilometern über 1240 Höhenmeter zum Krahberg.

Einen ungewöhnlichen Triathlon gibt es zudem morgen (16.30 Uhr) bei der Premiere der GOAS Winter Challenge. Für die Dreier-Teams geht es am Gaisberg in Kirchberg im Skibergsteigen, Rodeln und Berglauf um den Sieg.

Der Höhepunkt des Ausdauer-Wochenendes ist aber auf dünneren Ski: Der 48. Ganghoferlauf bringt morgen und am Sonntag rund 2000 Langläufer auf die Loipen von Leutasch.

Ausdauersport in Tirol

Samstag

Skilanglauf: 48. Ganghoferlauf in Leutasch: Klassik-Bewerbe (9 Uhr).

Rodeln/Skibergsteigen/Berglauf: 1. GOAS Winter Challenge in Kirchberg (16.30 Uhr, Gaisberg).

Skibergsteigen: 4. Oberseetrophy am Staller Sattel (10 Uhr).

Skibergsteigen: „Speckjagern" am Patscherkofel (16.30 Uhr).

Sonntag

Skilanglauf: Ganghoferlauf in Leutasch Skating-Bewerbe (9.30).

Skibergsteigen: Oberland-Tourencup am Venet (10 Uhr) in Zams.