Leutasch — Bei tollen Bedingungen in der Leutasch zeigten im Rahmen des 48. Ganghoferlaufes am Samstag die Klassiker-Spezialisten ihr Können.

Über die Königsdistanz von 44 Kilometern kam es dabei bei den Herren zu einem Herzschlagfinish — Sieger Florian Rohde (GER) hatte im Zielsprint gegenüber dem Vorarlberger Martin Sutter am Ende die Nase vorne. Über die kürzere Distanz gewann Max Olex (GER).

Auch bei den Damen gab es über 44 Kilometer mit Renate Forstner eine deutsche Siegerin, über die kürzere Distanz triumphierte indes Federica Simeoni (ITA).

Am Sonntag gehen die Skater in die Loipe rund um Leutasch (20 km 9.30 Uhr, 42 km 10 Uhr). Nachmeldungen sind ab 7.00 Uhr noch möglich. (a.m.)