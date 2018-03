Der VC Mils kann stolz auf sich sein. Auch wenn das Cup-Halbfinale am Freitag gegen Amstetten mit 0:3 (-25, -21, -20) verloren ging, hat sich der Tiroler Landesligist einen Namen in der österreichischen Volleyball-Szene gemacht. „Es war kein einfaches Spiel für uns", zog auch Amstetten-Sportdirektor Michae­l Henschke den Hut vor den Tirolern, die auf dem Weg ins Cup-Final-Four sensationell unter anderem Union Waldviertel und UVC Ried aus dem Weg geräumt hatten.

Anführer und Spielertrainer ist übrigens immer noch Beachvolleyball-Legende Tom Schroffenegger — und das mit 46 Jahren! Das Finale zwischen Amstetten und Graz war bei Redaktionsschluss noch im Gange. Doch auch in der Hoffnungsrunde der AVL der Damen wurde am Samstag gespielt: Dabei mussten sich die TI-Damen in Eisenerz klar mit 0:3 geschlagen geben. (TT)