Die Kufsteiner Drachen hatten auch im dritten Eliteliga-Finalspiel in der "best-of-five"-Serie den Hohenemsern nichts entgegenzusetzen. Die Vorarlberger gewannen die Partie am Samstagabend ebenfalls klar mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Die Steinböcke konnten somit vor heimischen Publikum über den Meistertitel in der höchsten Tiroler Amateur-Eishockeyliga jubeln. Die Tore für das Team von Trainer Heimo Lindner, dem ehemaligen Torjäger der Innsbrucker Haie, schossen: Grafschafter (26.), Hehle (27.) und Kainz (53.). (su)