Kartitsch – Osttirol ist um eine sportliche Superlativ-Facette reicher. Martin Schneider stellte am Wochenende einen neuen Weltrekord im 24-Stunden-Skibergsteigen auf. Der gebürtige Osttiroler absolvierte 18.034 Höhenmeter und überbot damit die bisherige Bestmarke von 17.477 Höhenmetern klar. Damit ist dem 37-Jährigen ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sicher.

Der Weltrekordversuch fand am Dorfberg im Osttiroler St. Oswald/Kartitsch statt. Auf einer Streckenlänge von zwei Kilometern musste Schneider den Aufstieg von 460 Höhenmetern innerhalb eines Tages so oft wie möglich absolvieren.

Die Abfahrt beziehungsweise der Materialwechsel wurden ohne fremde Hilfe bewältigt und das Skitourenmaterial musste den offiziellen Regeln des Weltverbandes ISMF entsprechen.

„Nach zwei bisher erfolglosen Versuchen hat es endlich geklappt“, freut sich Schneider nach seiner außergewöhnlichen Leistung. „Es war schon eine harte Sache, vor allem im mentalen Bereich. Aber grundsätzlich war ich so fokussiert und mit Fellwechsel und Nahrungsaufnahme beschäftigt, dass ich für andere Dinge fast keine Gedanken hatte“, sagt er. Schneider beendete den Weltrekordversuch am Samstag um 13 Uhr erfolgreich.

Unglaublich, aber wahr: Insgesamt legte der begnadete Skibergsteiger aus Sillian nur zwei Pausen zu jeweils 25 Minuten ein: „Dabei handelt es sich um eine längere Essenspause und einmal wurde ich von meinem Physiotherapeuten durchgeknetet“, konkretisiert es der Sportler.

Bis auf drei Stunden während der Nacht wurde Martin Schneider auf seinem Weg von Freunden und Bekannten begleitet. „Die schwierigste Phase war in der Früh zwischen sechs und neun Uhr“, berichtet er nach dem Kraftakt. „Da machten sich vor allem Magenprobleme bemerkbar. Wenn man die ganze Zeit nur isotonische Getränke, Müsliriegel und Gels zu sich nimmt, reagiert darauf natürlich der Magen. Hinzu kam die Müdigkeit. Der Sonnenaufgang war für mich absolut die härteste Phase“, beschreibt Schneider.

In seinem Brotberuf ist Martin Schneider übrigens Physiotherapeut in Innsbruck. „Aber das Skibergsteigen ist meine große Leidenschaft“, stellt er klar und freut sich riesig, dass es nach zwei erfolglosen Versuchen jetzt endlich geklappt hat und ergänzt: „Die Schneebedingungen in Osttirol sind perfekt für so ein Projekt und jetzt freue ich mich auf meinen ersten Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.“

Auch TVB-Obmann Franz Theurl gratulierte Martin Schneider zu seinem historischen Erfolg: „Das war eine sehr beeindruckende Leistung. Martin bestieg innerhalb eines Tages mehr als zwei Mal den Mount Everest. Es freut mich sehr, dass er den Weltrekord in Osttirol unternommen hat.“

Beinahe jedes Wochenende werden mit Sportevents Akzente im Skitourenlauf gesetzt und zwischenzeitlich bewegen sich täglich Tausende Skitourengeher in Osttirols einzigartiger Berglandschaft. „Unser Konzept, touristisch auf das Skitourengehen zu setzen, scheint aufzugehen“, freut sich Theurl. (TT)