Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – Volker Zeh ist kein Mann der kleinen Visionen. Das hat er schon bei seinem Antritt als Präsident des EC Kitzbühel im Sommer deutlich zum Ausdruck gebracht. Am Wochenende schlossen die Adler seine erste Saison in der zweithöchsten österreichischen Eishockey Liga (Sky Alps Hockey League) auf Rang 13 ab. Und damit weit entfernt von den angepeilten Play-off-Plätzen der Top acht.

Der Präsident bilanziert trotzdem positiv: „Ich bin stolz, was wir erreicht haben.“ Nach einem guten Saisonstart sorgte der Verletzungsteufel für ersten Sand im Getriebe. Nacheinander fielen mit Topscorer Peter Lenes, Henrik Hochfilzer und Andreas Huber Leistungsträger aus.

Kurz vor Weihnachten folgte der Trainerwechsel von Joe West zu Tomas Martinec. „Da muss ich mir auch den Fehler eingestehen, die Reißlinie zu spät gezogen zu haben“, nimmt sich Zeh kein Blatt vor den Mund. Es habe in der heißen Phase die Kraft gefehlt, „weil wir zu Beginn nur mit zweieinhalb Linien gespielt haben“. Außerdem ortete Zeh ein „Kopf-Problem“. Schließlich wurden 15 Kitz-Spiele nur durch ein Tor entschieden, elf dieser Matches gingen verloren ...

Der Blick richtet sich beim 53-Jährigen aber schon in die Zukunft. Die Tinte unter den Verträgen von Peter Lenes und David Lidström ist längst trocken. „Nächstes Jahr müssen wir in die Play-offs“, gibt Zeh seinem Trainer Tomas Martinec eine klare Richtung vor. Freilich müsse dafür auch das Budget (aktuell knapp 500.000 Euro) „leicht erhöht werden, denn es gibt in dieser Liga Teams mit einem Budget von zwei Millionen Euro“. Angesichts dieser Tatsache mache der Verein „einen Mega-Job“.

So einen wollen die Adler auch im Nachwuchsbereich abliefern. „Unser Vorbild ist Red Bull“, erklärt Zeh, dem es auch mit der Kampfmannschaft nicht an Zielen mangelt. „Wir wollen in die höchste Liga.“ Ob das nun drei, vier oder fünf Jahre dauere, sei dahingestellt. „Das ist der Anspruch. Soll ich meinen Sponsoren erklären, dass wir zehn Jahre in der zweiten Liga bleiben?“ Immerhin spiele man in einer weltbekannten Sportstadt. „Es gibt das Hahnenkammrennen, das ATP-Turnier – Eishockey muss da bald dazugehören.“ Denn: „Kitzbühel ist Kitz­bühel. Punkt!“