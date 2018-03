Nach Hölle sah es auf der Innsbrucker Nord­kette gar nicht aus: Bei strahlender Sonne stieg am Wochenende die dritte Auflage des „Skates of Hell" im Snow­skating — einer Mischung aus Skate- und Snowboard ohne Bindung. Nach Stationen in Seefeld und Lüsens stieg auf der Seegrube nun das Finale der FASS-Tour (Federation of Austrian Snowskaters). David Reinthaler, Wahl-Innsbrucker und zweifacher Weltmeister, wurde einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor dem Tiroler Downhill-Skate-Profi Quirin Ilmer und dem Kärntner Michael Razom. Weitere Sieger: Kiara Zung (Damen), Luis Arora (Kids) und Thomas Zung als Bester des Masters. Ein Termin steht noch aus: der ChartitySläsh Banked Slalom am 14. April in Kühtai. (sab)