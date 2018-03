Ried – Wie sich die Dominanz von Anna Stöhr im heimischen Bouldersport am besten beschreiben lässt? Vielleicht so: Die „Grande Dame“ des ÖAV Innsbruck gewann seit 2005 jede Boulder-Staatsmeisterschaft, bei der sie angetreten war. Also 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 und im Vorjahr, als sie wie ihr Ende 2014 zurückgetretener Lebensgefährte Kilian Fischhuber bei dessen Kurzcomeback nicht zu schlagen war.

Nur zu gerne hätte Stöhr am Wochenende bei der Boulder-Staatsmeisterschaft in Ried im Innkreis Anlauf zum neunten Titel genommen, doch eine kürzlich im Training erlittene Rückenverletzung zwingt die 29-Jährige zu einer Pause. „Es ist nichts Schlimmes, aber Arzt und Physiotherapeutin haben mir zum Startverzicht geraten. Und weil bereits in fünf Wochen in Meiringen der Weltcup startet, will ich kein Risiko eingehen.“

In Abwesenheit der Serienmeisterin wird im Kampf um den Titel ein Zweikampf zwischen Katharina Saurwein (ÖAV Innsbruck) und Jessica Pilz (ÖAV) erwartet.

Bei den Herren wartet Ausnahmekletterer Jakob Schubert seit 2010, als er als 19-Jähriger triumphiert hatte, auf einen Boulder-Titel. Im Vorjahr war er als Sechster weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Mit Jan-Luca Posch, Matthias Erber und Georg Parma schielen wiederum drei 20-Jährige in Richtung Titelpremiere. (m. i.)