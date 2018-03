Endlich ist es wieder so weit: Nachdem die Wetterlage und die damit verbundene Lawinengefahr in den vergangenen drei Jahren eine Durchführung der Sellrainer Wildsau-Staffel unmöglich machten, ist es am Sonntag (10 Uhr Massenstart am Parkplatz Praxmar) wieder so weit: Der so traditionelle wie extreme Staffelbewerb für Skifahrer und Skibergsteiger geht in seine 16. Auflage. Die 15. war 2014 ausgetragen worden.

Ein Team besteht dabei jeweils aus zwei Skibergsteigern und Skifahrern. Vom Parkplatz Praxmar geht es für den ersten Tourengeher auf die Lampsenspitze, der erste Abfahrer fährt die gleiche Strecke retour nach unten. Dann übernimmt Skibergsteiger Nummer zwei und quält sich auf die Zischgelesspitze, wo Abfahrer Nummer zwei bereits wartet. Ziel- und Startort (Parkplatz Praxmar) sind derselbe. Drei Jahre Pause sind längst genug. (TT)