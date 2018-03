Von Alois Moser

Kufstein – „Ich würde mich nicht ins Tor stellen“, schmunzelt Kufsteins Obmann Gerhar­d Wilhelm. „Aber es gibt halt ein paar Verrückte, und die meisten davon sind Goalies.“ Auf einen solchen in eigenen Worten „positiv Verrückten“ muss Wilhelm in Zukunft verzichten: Der langjährige Stammgoalie Andi Luchner muss aufgrund anhaltender Hüftprobleme seine Karriere vorzeitig beenden.

„Selber eine solche Entscheidung zu treffen, ist schwer genug. Hart ist es, wenn dich dein Körper vor vollendete Tatsachen stellt“, lässt der 29-Jährige tief blicken. Nach einer Operation vor zwei Jahren hat sich die Situation nicht gebessert, im Gegenteil: „Es hat sich so verschlimmert, dass es vom aktuellen Stand der Medizin her nicht operabel ist.“ Glück im Unglück, dass Luchner mit dem Vater einen Hüftspezialisten in der Familie hat: „Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir schauen wollen, wie lange es noch ohne künstliche Hüfte geht.“ Für eine Zukunft möglichst ohn­e Schmerzen nimmt Luchne­r junior (der ältere Bruder Rolan­d ist Kufsteins Kapitän) auch schweren Herzens Abschied vom geliebten Eishockey-Tor. „Ich habe mit zwei Jahren angefangen, und seitdem fange ich den Puck. Das hat mich von Anfang an fasziniert“, erinnert sich der Ur-Kufsteiner zurück. Der Beginn einer langen Eishockey-Karriere, die bis in den Nachwuchs von Nationalteam und HC Innsbruck führte. Mit dem Profidasein wurde es nichts, dafür stand der selbstständige CAD-Zeichner seit zehn Jahren wieder im Kufsteiner Tor. „Er war der beste Goalie der Liga“, adelt Obmann Wilhelm den 29-Jährigen, der dem Verein als Nachwuchstrainer erhalten bleiben wird.

Im letzten Halbfinale gegen Kundl half der verletzte Luchner noch einmal aus: „Ich habe alles rausgeholt. Das war ein würdiger Abschied.“

Die Derbys gegen Kundl wird der Kufsteiner Bua, der mit den Drachen zweimal Eliteliga-Meister wurde, vermissen – noch mehr allerdings seine Mannschaftskollegen: „Das Teamgefüge wird mir abgehen. Mit 20 Freunden in der Kabine zu sein, auf dem Eis zu schwitzen, dann zusammen ein Bier zu trinken.“ Bei der Saisonabschlussfeier ist dazu Gelegenheit – Teamplayer Luchner will aber kein Tamtam: „Das ist eine Feier für die Mannschaft.“