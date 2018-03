Die Volleyball-Damen vom VC Tirol verloren am Mittwoch die erste von maximal drei Partien gegen Perg/Schwertberg im Duell um den fünften Platz in der Austrian Volley League knapp mit 2:3.

Dabei lieferten sich die Tirolerinnen mit den Oberösterreicherinnen ein abwechslungsreiches Spiel und konnten zweimal einen Satzrückstand egalisieren. Der Entscheidungssatz ging dann allerdings knapp mit 16:14 an die Gastgeberinnen, die damit in der „Best of three“-Serie vorlegten.

Am Samstag steigt das zweite Spiel in Innsbruck (18 Uhr). Vor der heimischen Kulisse im Landesportcenter geht es für die Tirolerinnen bereits um alles: Ein Sieg würde den Ausgleich in der Serie bedeuten, eine zweite Niederlage das vorzeitige Aus. Vorher sind noch die TI-Fun-Box-Volley-Damen dran, die in der AVL-Hoffnungsrunde gegen Hartberg (17.30) antreten. (a.m.)