Für die Schwazer Handballer ging es am Freitag im Match gegen Linz um einiges: Schließlich sind die Oberösterreicher die wohl schärfsten Konkurrenten im unteren HLA-Play-off. Das zeigte sich auch im direkten Duell, das die Schwazer mit 30:34 verloren — und damit auch gleich die Tabellenführung.

Die Tiroler gingen in Führung, die Gastgeber brachten das Momentum aber bald auf ihre Seite und zogen zwischenzeitlich bis auf sechs Tore davon. Doch Schwaz zeigte Moral und kämpfte sich noch vor der Pause auf 16:19 heran. Drei Tore ohne Linzer Antwort brachten die Tiroler im zweiten Abschnitt sogar noch einmal auf 20:21 heran, ehe die Stahlstädter alles klarmachten. „Sie waren in den entscheidenden Momenten cleverer", so Trainer Frank Bergemann. Gegen Bruck muss nun ein Sieg her. (a.m.)