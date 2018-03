Innsbruck – Einen besseren Start in die Frühjahrssaison hätte den Kickern der U 15 der Akademie Tirol nicht gelingen können: Mit einem 5:0-Erfolg fegte die Elf von Coach Samuel Glatz die Altersgenossen aus dem Burgenland vom Platz und tankte damit nach dem enttäuschenden Herbst Selbstvertrauen.

„Die Vorbereitung war nicht so optimal, wie sie hätte sein sollen, da einige gute Gegner ausgefallen sind und wir die anderen Testspiele mit 12:0 und auch 19:0 gewonnen haben“, wusste der Übungsleiter vor dem Auftakt nicht, was er seinem Team zutrauen kann. Das erfreuliche Fazit: „Ich habe gewusst, dass sich in der Offensive und im Mittelfeld etwas getan hat. Und die Defensive hat das Spiel mit Bravour gemeistert.“ Mann des Spiels war Angreifer Elija Dornauer mit drei Toren: „Er hatte schon in der ganzen Vorbereitung eine gute Form.“

Die U 18 (2:1-Sieg) und die U 16 (1:1) komplettieren den Auftakt nach Maß der Tiroler Nachwuchskicker. „Bei der U18 habe ich zugeschaut, das war ein echt gutes Spiel“, fand Glatz lobende Worte. (m.l.)