Schwaz — Einen „Muss-Sieg" hatte der Schwazer Handball-Coach Frank Bergemann am Mittwoch vor dem Aufeinandertreffen in der Quali-Runde der Handball Liga Austria (HLA) mit dem Schlusslicht Bruck gefordert — mit einem 26:18 (14:9) erfüllten seine Spieler diese Forderung vor heimischer Kulisse souverän. Damit marschieren Armin Hochleitner und Co. weiter Richtung Viertelfinale. Mit 14 Punkten setzte sich die Truppe von Trainer Bergemann erst einmal an die Tabellen-Spitze der Quali-Runde. Bereits am Samstag (20.15 Uhr) müssen die Silberstädter bei Ferlach ran. (TT)