Der für diese Woche geplante Auftakt der heimischen Meisterschaft im American Football ist am Donnerstag um eine Woche nach hinten verschoben worden. Grund dafür ist die schlechte Wetterprognose am kommenden Wochenende. Das gab die Liga bekannt. Die Spiele werden am 14./15. April nachgetragen.

Die Swarco Raiders starten deshalb am 24. März (Samstag - 15.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Bratislava Monarchs in die neue Saison. (TT.com)