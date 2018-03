Innsbruck – Die Vorgeschichte: Am 5. Spieltag der 1. Klasse West war das Duell Reutte II gegen Union II auf dem Programm gestanden. Zu dem Spiel kam es jedoch nicht. „Wir konnten am Vormittag nicht früher weg. Wir waren auf dem Weg, haben es aber nicht pünktlich geschafft“, gibt Unions Sportlicher Leiter Christian Nigg zu Protokoll.

Das stieß in Reutte auf wenig Verständnis. „Wir sind jede Woche mit dem Verkehr am Fernpass konfrontiert. Der Thematik muss man sich annehmen“, ärgert sich Thomas Hackl, der den SV Reutte bis vor zwei Wochen als Obmann führte. Gerald Pinzger, Obmann-Stellvertreter in Reutte, führt weiter aus: „Es haben an diesem Tag vier Spiele parallel im Außerfern stattgefunden, kein Team hatte Probleme.“

Das Spiel wurde in zweiter Instanz mit 0:3 strafverifiziert, die Union akzeptierte das. Reutte machte daraufhin von den Durchführungsbestimmungen des Tiroler Fußballverbands Gebrauch und fordert 1000 Euro Schadenersatz. „Das ist für mich eine Enttäuschung, dass man unter Vereinen so miteinander umgeht“, zeigt sich der Ex-Reutte-Spieler Nigg sprachlos. Auch Lener ist entrüstet: „1000 Euro habe ich vielleicht an Einnahmen bei Derbys in der Tiroler Liga.“

Hackl meint: „Wir sind in jedem Fall bedacht, eine Einigung zu finden, der neue Vorstand hat schon Kontakt.“ Die Kontaktaufnahme erfolgte erst am Mittwoch. „Die Rechnung hat noch der alte Vorstand gestellt“, erklärt Pinzger, der damit nichts zu tun hatte und eine friedliche Lösung finden möchte. (m.l.)