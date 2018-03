Das Profi-Radrennen „Tour of the Alps" ist der Nachfolgebewerb des einstigen Giro del Trentino. Den Spitzenradlern dient er als Vorbereitung auf Königsbewerbe wie den Giro d'Italia oder die Straßenrad-Weltmeisterschaft, die im September 2018 in Tirol stattfindet. Seit 1995 hat der Giro del Trentino bzw. die Tour of the Alps elfmal in Osttirol Station gemacht.

Heuer startet das mehrtägige Rennen am 16. April in Arco, Ziel ist Innsbruck am 20. April. Die fünf Etappen führen durch das Trentino sowie durch Süd-, Ost- und Nordtirol. 714 Kilometer und 13.000 Höhenmeter sind zu meistern. Die Tour of the Alps steht unter der Schirmherrschaft der Euregio, Ausschnitte des Rennens werden live im Fernsehen übertragen.