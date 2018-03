Von Roman Stelzl

Innsbruck – Es gibt ihn, den „Masterplan“ für die Zukunft des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV). So sagt es zumindest Werner Klausner, seit Sonntag neuer ÖTV-Präsident. Doch wie genau dieser Plan aussieht, wollte der 51-jährige Salzburger nicht erläutern: „Ich kann noch nichts Konkretes sagen. Ideen gibt es aber viele.“ Und es gibt auch genügend Themen.

Kommunikation: Beim Reden kommen die Leut­e zusammen. Dieser Devise bedient sich Walter Seidenbusch. Der Tiroler Verbandspräsident, der auf den Chefposten verzichtete, ist neu im ÖTV-Vorstand und unter anderem für interne Kommunikation zuständig. Für ihn zugleich ein Problemfeld. „Die Leute haben zu wenig miteinander kommuniziert, jeder war mehr auf seinen Bereich konzentriert. Das soll sich ändern“, erklärte Seidenbusch, der die 15 ÖTV-Referenten mit einer Stimme sprechen lassen will. Ein schwieriges Unterfangen.

Finanzen: Ein mitunter heikles Thema, das ebenfalls in Seidenbuschs Aufgabengebiet fällt. Als „Kassier“ wird der Tiroler das rund zwei Millionen Euro große Budget verwalten. „Ohne Vorbelastungen“, wie Seidenbusch ergänzt. Die Funktion war ja zuletzt 2014 im Zuge der schweren Vorwürfe von Ex-Kassier Helmut Dorn an Ex-Präsident Ronnie Leitgeb in Misskredit geraten.

Damen und Herren: Als „idiotisch“ hatte Trainer Günter Bresnik zuletzt die räumliche Trennung der ÖTV-Leistungszentren der Damen (Linz) und Herren (Südstadt) bezeichnet. Der Thiem-Coach trainiert die ÖTV-Talente quas­i als Edelschmied in seiner Akademie, daran wird sich kaum etwas ändern. Fraglich ist nur, ob das Damenkonzept nach dem Tauchgang (kein Spielerin in den Top 150) unberührt bleibt. „Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das mit Linz so bleibt“, erklärte Seidenbusch. Ex-ÖTV-Präsident Robert Groß rühmte sich zudem stets guter Freundschaft zu Bresnik und damit als Wegbereiter für Dominic Thiem im Davis Cup. Es wird sich zeigen, ob das gute, aber zerbrechliche Verhältnis besteht.

Förderung: Die Zukunft des ÖTV gilt vermehrt dem Breitensport. Das sagen Klausner und Seidenbusch, der für diesen Bereich zuständig ist, unisono. Zu den 400.000 Tennisspielern sollen Neue dazukommen. Im Spitzensport wird an der Individualförderung festgehalten. Und mit ihr soll der Erfolg kommen. Nicht nur bei den Herren. Auch bei den Damen.