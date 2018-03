Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „An alle Volleyballbegeisterten im Tiroler Raum, wir suchen noch Spieler für unsere Mannschaft. Wir wollen nach zweijähriger Pause wieder in der 2. Bundesliga mitmischen.“ Der Aufruf des Milser Spielertrainers Tom Schroffenegger via Facebook ist die zugleich offizielle Ansage. „Es gibt immer wieder Gerüchte, damit ist es für alle klar und keiner braucht herumzureden. Ja, wir wollen oben spielen“, sagt der Zirler.

Nach zwei Jahren Landesliga soll in Mils also wieder Schluss sein mit Spielen im Tiroler Raum, sie wollen erneut höher hinaus. Warum? „Der Wunsch kam von der Mannschaft“, beschreibt Sportpsychologe Schroffenegger.

Ausschlaggebend war der heurige Erfolg im österreichischen Cup. Als Landesligist hatte der VC Mils zwei AVL-Teams geschlagen, sich bis ins Final Four gesmasht und dort dem späteren Cupsieger SG Amstetten/hotVolleys 0:3 (25:27, 21:25, 20:25) einiges abgerungen. „Man sieht, was mit Zusammenhalt alles möglich ist“, bekennt der Trainer, der als Libero auf dem Feld stand.

Schroffenegger, der sich 2016 nach zwölf Jahren (2011/12 1. Bundesliga) zurückgezogen hatte, brennt ebenfalls wieder für die höhere Spiel­klasse: „Die Landesliga ist für uns nicht befriedigend. Wenn alle lieber trainieren, als Spiele zu mache­n ...“

Geplant ist, mit einem großen Kader anzutreten, um berufliche und familiäre Ausfälle abzufedern und die Begeisterung dabei zu erhalten. Schroffenegger will auch Spielertrainer bleiben: „Aber mal schauen, wie das mit meinen 47 Jahren dann geht.“

Noch muss sich Mils aber erst qualifizieren. Zwei der drei für die zweite Liga angemeldeten Landesliga-Teams steigen direkt auf, das dritte spielt Relegation. Ein Sieg könnte Mils also vermutlich reichen: am Ostermontag (2. April) zuhause gegen Klagenfurt 2 bzw. am 8. April bei Sokol in Wien. Schroffenegger: „Wenn wieder so eine Euphorie wie am Samstag (Anm. 3:0 gegen TI) herrscht, dann könnten wir den Heimvorteil vielleicht gleich nutzen.“