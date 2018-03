Tirols Nachwuchsschwimmer sorgten bei den österreichischen Meisterschaften für eine Flut an Podestplätzen. Insgesamt 57 Medaillen (27 in Gold, 15 in Silber und 15 in Bronze) fischten sie in Wiener Neustadt aus dem Becken, 17 verschiedene Schwimmer holten in den Einzelbewerben Edelmetall, dazu zwei Staffeln (siehe Kasten unten links). Gleich sechs Mal kürte sich Tabea Huys zur österreichischen Meisterin der 13-Jährigen, Florian Kober-Perner holte fünf Titel bei den Elfjährigen und Lisa Süßer (Jg. 2003) schwamm zu vier Siegen sowie einem neuen nationalen Altersrekord über 100 m Rücken. Einen weiteren Rekord markierte Dreifachsiegerin Lisa Ebster (Jg. 2005) über 100 m Brust. Bester Tiroler Verein war der TWV mit 25 Medaillen. (TT)