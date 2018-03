Von Claudia Funder

Lienz – Um sich für das Ende Mai stattfindende World Dance Masters in Porec/Kroatien zu qualifizieren, bietet die European Showdance Union (ESDU) heuer zwei Turniere an. Das erste ging nun beim „Dance Star Austria“ in Zell am See über die Bühne. Mit dabei: knapp 50 Valeina Dance Champions mit 30 Tanzbeiträgen. Sie hatten vor allem Solo-, Duo- und Kleingruppenperformances im Gepäck. „Diese werden von den Tänzern zumeist selbst kreativ bearbeitet und erhalten nach erfolgreicher interner Qualifikation die Turnierteilnahmegenehmigung“, erklärt Tanzschulleiter Sascha Jost.

In Zell am See wurden Klasse und Bühnenpräsenz bewiesen. „Die Valeina Dance Champions ertanzten sieben 1. Plätze, fünf 2. Plätze und erreichten insgesamt 23 Qualifikationen für das World Final, davon zehn für das A- und 13 für das B-Finale“, freut sich Jost.

Besonders stark waren die Dance Champions diesmal im Stepptanz. Die „Minis“, erstmals beim Bewerb, freuen sich mit „Candyman“ über Platz 1. Die Kinder setzten sich mit „it’s about that walk“ gegen ihre Konkurrenz klar durch und schrieben sich für das A-Finale ein. Die Junioren ergatterten einen 2. Platz und sicherten sich die WM-A-Qualifikation für „Charleston Feeling“. Zusätzlich erreichte Anna Zeibig mit ihrem Solo „Umbrella“ einen 2. Platz samt B-Qualifikation. Und die „Tap Sisters“ Alin­a Kerstein und Aylee­n Hube­r lösten mit eigener Choreographie ebenfalls ein Ticket für das B-Finale.

Eine beeindruckende Präsentation habe das Trainerteam Bernhard Warscher und Sophie Feichter abgeliefert, freut sich Jost nach demTurnier. Es ertanzte mit dem Duett „incomplete“ Platz 1 und eine Qualifikation für die Gal­a beim World Dance Masters. „Wir sind überwältigt, damit hätten wir nicht gerechnet, eine wunderschöne Auszeichnung“, freuen sich die beiden.

Der Tanz „Afrika“ von Laur­a Bergmann, Roos Lamers, Janin­e Pum und Linda Suntinger erreichte Platz 1 in der Open-Senioren-Klasse. Der Kinder-Tanz „Monster High“ erfüllte alle Erwartungen und qualifizierte sich mit Platz 1 in der Kinder-Musical-Klass­e für das A-Finale. Auch die Boys zeigten auf: Platz 1 und B-WM für die Breakdancer Morit­z Steiner und Samuel Jost. Lara Possenig gewann die Jazz-Solo-­Juniorenklasse mit „Dream it – Do it“ und qualifizierte sich ebenfalls für das A-Finale.

Über 2. Plätze und WM-Qualifikationen freuen sich Laura Bergmann (Harmony, B-Finale), Laura und Lara mit „it’s a hard knock life“ (A-Finale) sowie Nina Wanker. Letztere war heuer die jüngste Valeina-Solo-Teilnehmerin und ertanzte mit ihren erst acht Jahren und eigener Choreographie (!) die Qualifikation zur B-WM.