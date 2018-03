Von Thomas Mair

Innsbruck — Im Winter sprach beim SC Imst jeder über David Schnegg. Der 19-Jährige wechselte zur WSG Wattens und avancierte innerhalb kürzester Zeit als Neo-Profi zum Torschützen in der Sky Go Erste Liga. Zum Auftakt des Rückrunde stand wieder ein altbekannter Torjäger im Fokus der Oberländer. Rene Prantl, Torschütz­e vom Dienst, stellte beim 4:0-Heimsieg gegen Kirchbichl ein weiteres Mal seine Klasse unter Beweis und sorgte für alle vier Treffer. „Die Tore waren auch toll vorbereitet", wollte Trainer Jürgen Sora­perra nicht ihm allein Rosen streuen. Vielmehr kam den Imstern zugute, dass sie eine Stunde lang mit einem Mann mehr auf dem Feld gestanden sind.

Im Bezug auf Schneg­g überwiegt auch beim Trainer „die Freude, dass er es weitergeschafft hat und wir einen Teil dazu beigetragen haben".

Das Profidasein hinter sich gelassen hat indes Thomas Bergmann. Der Ex-Wacker-Spieler heuerte in Zirl an und verpatzte bei der 2:3-Auswärtsniederlage in Hall seine Tiroler-Liga-­Premiere. Auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung musst­e der 28-Jährige mitansehen, wie seine Elf eine 1:0-Pausenführung aus der Hand gab. „Wir haben die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit komplett verschlafen und drei Tore kassiert", ärgerte sich Trainer Armin Hobel, zumal er in der Pause davor gewarnt hatte und „nach dem 2:3-Anschlusstreffer lief uns die Zeit davon".