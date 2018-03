Von Manuel Lutz

Innsbruck — Die Nachzügler der UPC Tirol Liga sind rechtzeitig zum Frühjahrsauftakt aus dem Winterschlaf erwacht und haben Lebenszeichen von sich gegeben.

Schlusslicht Mayrhofen erkämpfte sich gegen Kundl ein 3:3 und tankte damit Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt, Trainer Reinhard Hofer meinte zufrieden: „Wir haben Kundl an den Rand einer Niederlage gebracht. Sie sind gewankt, aber nicht gefallen. Ihr Schlussmann war hervorragend." Mit Mario Sporer (kam aus Schwaz), Ante Zovko und Ante Pinjuh standen alle drei Neuerwerbungen in der Startformation der Zillertaler, der Übungsleiter ist von der Qualität des Trios überzeugt: „Die Neuzugänge haben sich gut präsentiert, sie sind wirklich sehr gut. Zusätzlich haben wir noch drei Spieler von der zweiten Mannschaft nach oben genommen, damit haben wir im Kader frisches Blut." In den nächsten Spielen will die Hofer-Elf drauflegen.

Völs verzichtete auf einen Umbruch im Kader und vertraut auch im Frühjahr dem gleichen Team wie im Herbst, wie Neo-Coach Johann Glabonjat festhielt: „Ich bin zuversichtlich, die Mannschaft ist sehr willig, alle ziehen mit. In der Vorbereitung haben wir kein Spiel verloren." Gegen die Union kämpfte sich das Team nach einem 0:2-Rückstand zurück und holte am Ende ebenfalls ein 3:3-Remis, bei seiner Pflichtspiel-Premiere als Völs-Betreuer erlebte Glabonjat dabei ein Wechselbad der Gefühle: „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte kontrolliert, gerieten dann in Rückstand. Das Team hat Moral gezeigt und das Spiel gedreht. Wir hätten sogar auf 4:2 stellen können."

Der SVI drehte in der Schlussphase gegen Kematen mit drei Toren auf und fuhr einen 5:2-Sieg ein. Die Worte von Mentor Markus Seelaus im Vorfeld, dass er bei vielen jungen Spielern die Siegermentalität vermisse, haben wohl gewirkt: „Gott sei Dank haben sich das meine Jungs zu Herzen genommen, wir wollten von der ersten Minute an gewinnen." Die „richtigen Typen" sind laut dem ehemaligen Wacker-Kicker heute aber immer seltener: „Wenn ich mit meiner Tochter ,Mensch ärgere Dich nicht' spiele, will ich auch gewinnen. Das muss ich den Jungs beibringen."