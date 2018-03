Kundl – Nach zwölf erfolgreichen Jahren mit mehreren österreichischen Meistertiteln stellt sich der junge Kundler Frisbeeverein jetzt einer neuen Aufgabe. Mit dem Projekt INNtegration sollen zugewanderte und einheimische junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren zusammengebracht und sportlich gefördert werden. Ab Samstag, den 14. April, findet für diese Altersklasse wöchentlich von 10 bis 12 Uhr am Kundler Sportplatz ein Ultimate-Frisbee-Training statt. „Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen, die auf der Suche nach einem anspruchsvollen, fairen und integrativen Teamsport sind oder einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen“, teilt der Verein mit. „Uns geht es diesmal auch darum, einen Mehrwert zu schaffen, wir wollen nicht nur sportlich neue Mitglieder finden, sondern auch im sozialen Bereich tätig sein“, sagt Obmann Dominik Osl. Wer Fragen zum Projekt hat, kann sie an innsidersfrisbee@gmail.com schicken. (TT)