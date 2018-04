Von Thomas Mair

Innsbruck — 3:3 gegen Völs und 1:1 gegen Imst — die Ergebnisse der Innsbrucker Union zum Frühjahrs- auftakt in der UPC Tirol Liga gleichen denen im Sommer. Im Hinblick auf das bevorstehende Lokalduell in der Reichenau sollte sich diese Serie in den Augen von Trainer Farid Lener nicht fortsetzen. „Wir haben nach dem 0:6 im Hinspiel etwas gutzumachen und die Spieler brennen auf das Derby."

Obwohl der erste Rückrundensieg noch auf sich warten lässt, überwiegen beim Übungsleiter die positiven Aspekte der beiden Punkteteilungen: „Wir waren gegen Imst phasenweise überlegen und hätten nach der 1:0-Führung den Sack früher zumachen müssen." Dass die Innsbrucker am Ende mit dem einen Punkt glücklich sein konnten, war dem starken Torhüter Kevin Kovacs („Er hat uns die Partie gerettet") zu verdanken, der unter anderem einen Elfmeter entschärfte. Insbesondere die Imster Offensivkräfte Fabian und Samuel Krismer wirbelten in den Schlussminuten die Union-Defensive durcheinander. „Die beiden hatten wir nicht unter Kontrolle", gab Lener zu. Sein Gegenüber Jürgen Soraperra bemängelte indes die Chancenverwertung: „Von der Körpersprache her war es mir zu wenig. Man predigt immer das Gleiche, aber es ist mühsam."

Mit Rene Prantl fehlte die Torgarantie. Ein Bluterguss im Knöchel ließ einen Einsatz des 18-fachen Saisontorschützen nicht zu. „Trotz einer MRT-Untersuchung wissen wir nicht genau, was ihm fehlt. Er will sich eine zweite Meinung einholen", erklärte der Trainer, der auch am Montag bei der Cup-Pleite in Fieberbrunn (Gebietsliga Ost) auf den 28-Jährigen verzichten musste.