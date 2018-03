Von Manuel Lutz

Kirchbichl – Mit einem 2:1-Erfolg beendete Kirchbichl am Samstag die beeindruckende Serie der Reichenau in der UPC Tirol Liga und fügte den Innsbruckern nach über sieben Monaten (1. Runde/1:2 gegen die Wattens Amateure) die erste Niederlage zu. „Es war nicht unser Tag, wir haben versucht das Spiel zu machen, das war auf dem Kunstrasen aber schwer. Wir haben am Ende noch ein Tor gemacht, das war sicher regulär, der Schiedsrichter hat es aber aberkannt. Da waren ein paar kuriose Entscheidungen dabei“, analysierte Reichenau-Betreuer Gernot Glänzer, der es mit Humor nahm: „Nach dem 2:1 wurden die Bälle nur noch in das Schwimmbad rausgehaut.“

Den Gastgebern gelang mit dem Sieg die Revanche für die 1:8-Schlappe im Herbst und das 0:4 im Kerschdorfer-Cup. Balsam für die Seele von Kirchbichl-Coach Paul Schneeberger: „Mit diesen Punkten haben wir nicht gerechnet, das macht es umso schöner. Wir haben alles reingeschmissen und das Glück erzwungen.“ Die Tabellenführung wandert durch die Niederlage der Reichenau nach Telfs (5:0 gegen Zams).

Im Duell der Nachzügler feierte Wattens mit einem 4:1-Sieg gegen St. Johann einen Befreiungsschlag.