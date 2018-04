Von Manuel Ludwiger

Hall – Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg im Topspiel der Tiroler Liga setzte sich der Tabellenführer aus Telfs am Samstag auf der Haller Lend durch. Dabei mussten die Telfer rund zehn Minuten aufgrund einer roten Karte in Unterzahl agieren. In der Analyse nach dem Spiel sollte die Partie ein Paradebeispiel dafür werden, wie unterschiedlich Fußballspiele gesehen werden können.

Hall-Trainer Akif Güclü trauerte nämlich einem durchaus möglichen Dreier nach: „Wir waren über das ganze Spiel hinweg eindeutig die bessere Mannschaft. In den letzten Minuten müssen wir einfach den Ausgleich erzielen.“

Etwas anderer Auffassung war der Telfer Trainer Werner Rott: „Das war heute eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten.“ Wirklich in Bedrängnis sei man nur in der Schlussphase aufgrund der roten Karte gekommen.

Schlussendlich ist es egal, wer von den beiden Trainern das Spiel objektiver einschätzt. Unterm Strich zählen im Fußball nur drei Punkte. Und die bescherte den Telfern gegen Hall „der alte Mann“ (O-Ton Werner Rott) Marcel Schreter ...