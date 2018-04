Wenn schon, denn schon: 25 Jahre nach der ISF-Snowboard-WM lud Ischgl die Szenestars von einst und heute zu einem neuartigen Contest-Format. Gefahren wurde ein „Banked Air“, also ein Banked Slalom mit eingebauten Sprüngen. Am Ende setzte sich das Team „Austria Air“ mit Matthias Weissenbacher, Marc Swoboda, Werni Stock, Tini Gruber, Michael Macho, Tom Tramnitz und Alex Walch durch und verwies die Ästhetiker-Crew mit Gigi Rüf, Steve Gruber, Stefan Gimpl, Wolle Nyvelt und Co. auf Platz zwei.

Die Overall-Wertung und der Style Award gingen an den norwegischen Überflieger von einst, Terje Haakonsen, der 25 Jahre nach seinem Halfpipe-Gold in Ischgl nichts verlernt hat. (TT)