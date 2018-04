Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Vor genau einem Jahr schaute die Sportwelt von Kathrin Unterwurzacher noch anders aus. Die Frühlingsblumen blühten in allen Farben und auch die Tirolerin strahlte: in Gold beim Grand Prix von Antalya (TUR) und zwei Wochen später in Bronze bei der EM in Warschau. Dieses Jahr ließ der Frühling lange auf sich warten und die 25-jährige Innsbruckerin muss noch mehr Geduld aufbringen: Nach einem Kreuzbandriss kurz vor Jahreswechsel in Japan war an einen Einsatz in der Türkei nicht zu denken. Auch ihre Tiroler Trainingspartnerin Bernadette Graf musste wegen Rückenschmerzen passen. Die EM in Israel kommt für das Judo-Duo zu früh.

„Es sind schöne Erinnerungen, damals ist alles super gelaufen“, sagt die Olympia-Siebte von Rio. Derzeit halte sie sich vom Judo noch fern: Tägliches Krafttraining und viermal pro Woche Physiotherapie stehen auf dem Programm. Die Verletzun­g hätte ihren Blickwinkel verändert. „Es gibt immer Tiefschläge im Sport. Ich rede mir ein, dass es der beste Moment war, mich zu verletze­n.“ Warum? Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind noch weit weg, für die Qualifikation bleibt Zeit. Es zeichnet sich ein Dreikampf ums Olympia-Ticket mit Tina Zeltner und Antalya-Siegerin Magdalena Krssakova ab.

Ihr Comeback verschieben musste auch Bernadette Graf. Nach einem Probetraining mit dem bayrischen Landeskader war klar, dass die EM Ende April doch noch zu früh kommt. „Wir wollen einen Kanonenstart“, erklärt Tirols Judopräsident Martin Scherwitzl, der seine Kämpferin in der Kategorie bis 78 kg nicht zu früh auf die Matte schicken will. Kreuzschmerzen machten der Tulferin zuletzt zu schaffen. „Erst wenn Bernie körperlich voll aufgebaut ist, geht es für sie los!“

Und so heißt es vorerst weiter warten auf Tiroler Judo-Erfolge. Während für Unterwurzacher die WM im August auch noch zu früh kommt, will Graf bis dorthin wieder in Medaillenform sein.