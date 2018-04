Von Roman Stelzl

Innsbruck – Ein Knöchelbruch, fixiert mit 14 Schrauben, einer Platte und einem Draht – wer glaubt, Tirols Kletterlegende Reini Schere­r wäre ruhiger geworden, den belehrt diese jüngst beim Bouldern erlittene Verletzung eines Besseren. Und trotzdem ist es ein Lächeln, mit dem der 52-Jährige das Gespräch beginnt. „Jetzt habe ich genügend Zeit zum Füße-Hochlagern und Sonne-Genießen“, schmunzelt Scherer.

Doch dieses Bild passt nicht. In Wahrheit ist das mit dem Faulsein und Scherer wie bei zwei positiv geladenen Magnetpolen: Sie stoßen sich ab. Und genau das beweist der umtriebige Geschäftsführer des Innsbrucker Kletterzentrums mit seinem neuen Projekt: Jessica Pilz, Österreichs größte weibliche Kletter-Hoffnung der Zukunft.

Seit vergangenem Dezember betreut Scherer die 21-jährige Wahltirolerin als Privattrainer – dabei hatte der frühere Nationaltrainer (u. a. David Lama, Angy Eiter) keine Coaching-Tätigkeit mehr angestrebt. „Aber ich habe mich überreden lassen. Der Druck vor der Heim-WM auf Athleten und Verband ist sehr groß“, erklärt Scherer, der von Verbands-Manager Michael Schöpf angeheuert wurde.

Dem nicht genug wurde unter Mithilfe von Pilz-Sponsor Red Bull ein zweiter „Star-Trainer“ für die Niederösterreicherin gewonnen: Kilian Fischhuber (34). Der fünffache Gesamtweltcupsieger wird sich um den Bereich Bouldern kümmern, Scherer ist für den Vorstieg zuständig. „Wir arbeiten in einer guten Symbiose miteinander. Jessica kann jederzeit auch mit den Nationaltrainern arbeiten“, ergänzt Scherer. „Die Arbeit läuft gut, Reini erstellt die Trainingspläne und ich helfe mit“, sagt Fischhuber. Die Konstellation erinnert an Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher, der seit Jahren erfolgreich mit eigenem Coach am Weg ist. Mit dem Unterschied, dass hier der Ski-Verband (ÖSV) für die Trainerkosten aufkommt. Im Falle Pilz ist jedoch der Kopfsponsor federführend.

Wie gut diese Zusammenarbeit Pilz-Scherer-Fischhuber funktioniert, soll sich bereits morgen zeigen. Beim Boulder-Weltcup in Meiringen (CH) greift die Vorstiegs-Spezialistin nach einem Spitzenplatz. „Ich bin gut drauf und verletzungsfrei“, sagt Pilz – in ihrem Fall ein ganz wichtiger Satz: Im März 2017 brach sich das Riesentalent den Knöchel, im Vorjahr war das Innenband in Knie gerissen. Jetzt ist sie neben der Innsbruckerin Katharin­a Saurwein, die ihre Abschieds-Saison bestreitet, Österreichs große Hoffnung auf positive Schlagzeilen. Vor und vor allem bei der Heim-WM.