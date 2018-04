Fügen, Buch – Die Kurzski-Spezialisten aus Buch und Fügen feierten heuer zahlreiche Erfolge. Bei den Shortcarver-Europameisterschaften in Ratschings (Italien) konnte Ossi Seisl in der Seniorenklasse alle drei Bewerbe klar für sich entscheiden, während Andreas Steiner die Schülertitel (U16) im Riesenslalom und in der Kombination erreichte und sich mit Silber im Slalom nur knapp geschlagen geben musste. EM-Silber gab es auch für Arnold Steiner (Senioren) und Bronze für Patrick Seisl (U16).

Von den Österreichischen Meisterschaften im Firngleiten in Hintersee und im Shortcarving in St. Anton am Arlberg brachte Ossi Seisl insgesamt fünfmal Gold und einmal Silber mit nach Hause. Sein Sohn Patrick stand ihm aber in nichts nach und schaffte Gold, Silber sowie dreimal Bronze. Einige Stockerlplätze bei der Österreichischen Meisterschaft gingen zudem noch an den Rest der Familie – Christina und Monika Seisl. Für Arnold Steiner reichte es zu einer goldenen und vier silbernen ÖSV-Medaillen. Sein Sohn Andreas kassierte dreifach Silber.

Große Freude gab es auch am Saisonende noch. Schließlich gingen je zwei Tiroler Meistertitel (Figl bzw. Short­y) auf das Konto von Andrea­s Steiner und Sportkollege Oss­i Seisl, der noch dazu den Austria-­Cup auf dem zweiten Gesamtplatz für heuer beenden konnte. (TT)