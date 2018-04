Graz, Trofaiach — Die Pause hat Schwaz offensichtlich gutgetan. Mit einem 26:22 (11:8)-Auswärtssieg gegen HSG Graz löste Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag in der Steiermark das Viertelfinalticket in der Handball Liga Austria. Basis für den Kraftakt war eine gute Abwehrleistung. „Auch vorne waren wir sehr diszipliniert. Jeder hat seine Aufgabe erfüllt und die Stimmung ist toll", erklärte ein hörbar erleichterter Trainer Frank Bergemann. Auch 50 mitgereiste Schlachtenbummler unterstützten die Tiroler, das gab zusätzlich Auftrieb.

Schwaz musste für den Sieg aber alles in die Waagschale werfen. „Es hat sich jeder reingehauen", lobte Bergemann und hob Anton Prakapenia und Matias Helt Jepsen hervor, die mit Nasen- bzw. Knöchelverletzung weiterspielten. Kapitän Alexander Wani­tschek war mit zehn Treffern der Topscorer. Als Team konnte man auch die Rote Karte gegen Dario Lochner gleich nach der Pause wegstecken. Der Viertelfinal-Einzug wurde nach Spielschluss lautstark gefeiert.

Leider nichts zu holen gab es indes in der Bundesliga für medalp Innsbruck. Das Team von Trainer Herbert Lastowitza kassierte am Samstag im zweiten Steirer-Match gegen Trofaiach eine 28:30 (13:13)-Niederlage und ist damit als Tabellenfünfter um eine Erkenntnis reicher: Trofaiach hat in den Relegationsspielen zum Auftakt das Heimrecht und die Tiroler müssen womöglich sogar zweimal auswärts antreten. „Das könnte entscheidend sein", sagte Coach Lastowitza, wollte diesem Faktum aber nicht allzu viel Bedeutung beimessen. „Wir waren in beiden Spielhälften auf Augenhöhe." Das Positive kommt zum Schluss: In den Relegationsspielen müsse man sich jedenfalls nicht vor den Trofaiach-Fans fürchten, so Lastowitza: „Die sind echt harmlos!" (ben)