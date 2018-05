Jakob Schubert hat sich am Sonntag beim Weltcup der Sportkletterer in Chongqing (China) im Boulderbewerb nur dem Kanadier Sean McColl geschlagen geben müssen. Auf Rang drei landete der Japaner Kokoro Fujii. Bei den Frauen wurde Jessica Pilz Fünfte. Der Sieg ging an die Japanerin Akiyo Noguchi vor ihrer Landsfrau Miho Nonaka und der Serbin Stasa Gejo.

Im Speed-Finale war Österreich nicht vertreten. (APA)