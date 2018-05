Damen, 1. Bundesliga: 1. Runde Gruppe B, Donnerstag, 11 Uhr: Wiener Neustadt – IEV MED-EL; Gruppe A: TC Wörgl spielfrei; 2. Bundesliga: Kufstein spielfrei. Herren, 2. Bundesliga: St. Margarethen – TC Telfs. Damen, 1. Bundesliga: 2. Runde, Samstag, 11 Uhr: TC Wörgl – GAK-Tennis; Klosterneuburg – IEV MED-EL; 2. Bundesliga, TC Kufstein – ATSV Steyr; Herren, 2. Bundesliga: TV Hochwolkersdorf – TC Telfs. Weitere Termine: Samstag, 19. Mai, Montag 21. Mai, Samstag 26. Mai; 1. BL-Unteres Play-off und 2. Bundesliga: Do. 31. Mai, Samstag 2. Juni, Samstag, 9. Juni, Samstag 16. Juni (nur 2. BL). Senioren, Herren (11 Uhr): 45+, Gr. B, 2. Runde, Do.: Klagenfurt – TK IEV MED-EL; 3. Runde, Sa: IEV – TC Eibiswald. 55+, Gr. B, 2. Runde, Do.: TC Sparkasse Kramsach – Neumarkt; 3. Rd., Sa.: Kramsach – Villach. Weitere Spieltermine: Samstag 26. Mai, Donnerstag, 31. Mai. 65+, Gr. B, 2. Runde, Do.: TK IEV spielfrei; Weitere Termine: Do. 17. Mai, Do. 24. Mai, Do. 31. Mai. Senioren, Damen (11 Uhr): 35+, Gr. A, Do.: TC Wörgl – Feldkirch; Gr. B: TC Lienz – Post Graz;, 3. Runde, So.: Schanze Eden – TC Wörgl, Deutsch Wagram – TC Lienz; weitere Termine: So. 27. Mai, Do. 31. Mai. 45+, Gr. A: mit TC Kitzbühel; Termine von 26. August bis 9. Sep.