Erster Test geglückt! Beim Auftakt zur Freiluft-Saison, dem internationalen Innsbrucker Schwimm-Meeting, bewiesen einige Tiroler bereits Frühform: Sieben der insgesamt zehn Meeting-Rekorde gingen an Lokalmatadore wie Simon Bucher, Emma Gschwentner, Lisa Süsser und die SCI-Damen- sowie TWV-Herren-Staffel. Auch der heimische Nachwuchs zeigte bereits mit guten Leistungen auf — so holten sich Gastgeber TWV Ibk mit 98 Medaillen vor SC IKB Ibk die Vereinswertung der insgesamt 31 gestarteten Klubs aus sechs Nationen. Nächster Bewerb in Tirol: das TUK-Turnier am 26. Mai. (TT)