Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Man muss in den Archiven gar nicht so weit zurückblättern: Am 11. Juni 2013 waren sich der SC Schwaz und der FC Kufstein das letzte Mal im Finale des Kerschdorfer Tirol Cups gegenübergestanden. Damals mit dem besseren Ende für die Festungsstädter, die sich in Stumm nach einem 2:2 mit 4:1 im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. Für Schwaz stand dabei auch Bernhard Lampl am Rasen. Vielleicht hat der nunmehrige Schwazer Trainer deshalb heute noch eine Elfmeter-Einheit angesetzt.

Die Schwazer schreiten am Montag (17 Uhr) gegen den Westliga-Konkurrenten jedenfalls als leichter Favorit auf das Rasenviereck im Schwazer Sportzentrum. Neben dem Heimvorteil weist der Westliga-Dritte nämlich einen weiteren Pluspunkt auf: Während die Lampl-Truppe bereits am Donnerstag gegen Grödig (3:3) spielte, war Kufstein gestern noch in Wals-Grünau (0:5) im Einsatz.

„Der Gegner hat eine Abschlussfeier, die er nicht verschieben wollte. Wir müssen das Beste daraus machen“, will Kufstein-Coach Markus Duftner keine Ausreden suchen. Während Schwaz-Trainer Lampl die Chancen bei 50 zu 50 sieht, glaubt Duftner an einen „kleinen Vorteil“ für die Schwazer, die personell aus dem Vollen schöpfen können.

Bei Kufstein, bei denen definitiv Cup-Goalie Julian Weiskopf zwischen den Pfosten stehen wird, hofft Trainer Markus Duftner, dass auch die angeschlagenen Spieler rechtzeitig fit werden. Spannung versprechen auch die bisherigen Duelle in der Meisterschaft zwischen den Teams: Knapp ging es sowohl in Kufstein (1:0 für Schwaz) als auch beim Rückspiel in Schwaz (1:1) zu.

Den Feiertag des Tiroler Fußballs lässt sich heute übrigens auch der ÖFB nicht entgehen, der durch Generalsekretär Thomas Hollerer vertreten wird. Schließlich ist das Cupfinale irgendwie auch das Vorspiel für den Auftritt des ÖFB-Nationalteams, das ab kommendem Samstag in Schwaz trainieren wird.