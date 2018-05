Rund 3000 fußballbegeisterte Nachwuchskicker aus 19 Nationen gaben sich am Freitag bei der Eröffnungsfeier des schon traditionellen Cordial Cups in Kirchberg ein Stelldichein.

Zur Eröffnung der 21. Auflage des renommierten Nachwuchsturniers, in dem sich auch aktuelle Stars wie David Alaba ihre ersten Sporen verdienten, fanden sich auch LHStv. Josef Geisler und die Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner am Kirchberger Fußballplatz ein. Für Cheforganisator Hans Grübler war auch die 21. Eröffnungsfeier einmal mehr ein besonderes Erlebnis: „Der Einzug löst auch nach so vielen Jahren immer wieder Gänsehaut bei mir aus."

Für die Nachwuchskicker wird es am Samstag ernst: Auf zwölf Plätzen rund um Kitzbühel und den Wilden Kaiser matchen sich die 165 Teams in 406 Spielen um den Einzug in die K.-o.-Phase. (a.m.)