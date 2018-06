Gernot Glänzer, Erfolgstrainer von Meister Reichenau, ist froh, dass das laut dem Drehbuch für den letzten Spieltag angesetzte Aufstiegsendspiel in Telfs für seine Jungs und ihn keine Bedeutung mehr hatte: „Gott sei Dank, am Emat in Telfs wäre es noch einmal richtig schwer geworden." Der 8:0-Kantersieg gegen Silz/Mötz, der auch die letzten rechnerischen Zweifel beseitigte, war „die Kirsche auf der Torte" einer tollen Saison: „Wir haben die wenigsten Tore bekommen und die meisten geschossen. Ich denke, das spricht für sich." Ausschlaggebend ist für den gebürtigen Osttiroler aber etwas anderes: „Wir sind einfach fit und können 90 Minuten marschieren." Aber auch der große und gut besetzte Kader stellte einen entscheidenden Pluspunkt dar: „Gegen Völs haben sechs Stammspieler gefehlt, aber wir haben auch in solchen Situationen immer noch genügend Qualität." Das letzte Mal holte sich die Reichenau in der Westliga eine blutige Nase — das soll anders werden: „Ich denke, wir werden einen starken Aufsteiger abgeben." (a.m.)