„Vanessa sitzt gerade am Rad!", meldet sich Manager und Ehemann Thomas Herzog. Die Tiroler Speedskate- und Eisschnelllaufhoffnung Vanessa Herzog ist auch beim Speedskate-Europacup in Wörgl immer in Bewegung. Und der Einsatz hat sich ausgezahlt: Mit Gold über die 500-Meter-Sprintdistanz jubelte die 22-jährige Innsbruckerin über ihren ersten Europacup-Sieg in der allgemeinen Klasse. Quasi zum Drüberstreuen gab es Bronze über die 1000-Meter-Distanz. „So früh war ich noch nie in Topform", sagte Herzog und tritt weiter in die Pedale: „Ich fühle mich sehr gut und hoffe, dass es so weitergeht!"

Was ihr bei den Winterspielen in Pyeongchang (Eisschnelllauf-Vierte über 500 Meter) noch versagt blieb, will die Wahl-Kärntnerin Anfang Juli bei der Speedskate-WM in Heerde (NED) nachholen. „Eine Medaille ist mein Ziel, aber die Konkurrenz ist sehr stark!"

Der Tiroler Thomas Petutschnigg zeigte mit Platz sieben (1000 Meter) auf, muss aber auf einen WM-Start verzichten: „Ich habe eine wichtige Prüfung", erklärte der Medizin-Student. Am Sonntag (ab 9.15 Uhr) will er über die Langdistanz nochmal aufzeigen. (ben)