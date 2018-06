„Wenn's läuft, dann sind wir vorne dabei", meinte Sportwart Riess vor Saisonbeginn. Und es läuft für den TC Telfs Richtung Tennis-Oberhaus. Nach dem 6:3-Heimsieg gegen Bergheim wurde der Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga gefestigt. Philipp Schroll, Matthias Haim, Adrian Gruber und Marcel Zimmermann sorgten für die 4:2-Führung nach den Einzeln, der zwei Doppelsiege folgten. Die 3:2-Führung nach den Singles gaben Wörgls Damen nicht aus der Hand, gewannen in der 1. Bundesliga gegen Wr. Neustadt 5:2, haben den Klassenerhalt aber noch nicht in der Tasche. Den schafften dafür die IEV-Damen. Das Doppel Stauder/Gantschnig fixierte nach einem 2:3-Einzel-Rückstand das 4:3 in Graz. 2. Bundesliga: Weigelsdorf — Kufstein 7:0. (r.u.)