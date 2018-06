Ljubljan – Nach dem überraschenden 24:21-Sieg am vergangenen Sonntag in Wien gegen die Dacia Vikings haben die Ljubljana Silverhawks am Samstagnachmittag eine klare 17:55-Heimniederlage gegen die Swarco Raiders Tirol bezogen. Die Innsbrucker festigten damit ihre Tabellenführung in der Austrian Football League (AFL).

Samstag-Ergebnis der Austrian Football League (AFL):

Ljubljana Silverhawks - Swarco Raiders Tirol 17:55.

Tabellenspitze: Raiders Tirol 7 Siege/8 Spiele vor Vienna Vikings 6/8, Graz Giants 5/8 und Danube Dragons 4/7