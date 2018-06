Es ist vollbracht: Die Swarco Raiders Tirol verteidigten gestern im „Finale dahoam“ vor rund 4000 Zuschauern im Tivolistadion ihren Titel in der Central European Football League mit einem 49:20 gegen die Istanbul Koc Rams. In einem hochklassigen Spiel gingen die Hausherren mit dem ersten Angriff in Führung. Zur Halbzeit stand es 28:14 für die Tiroler, die in der Folge ihren Vorsprung gegen die bis dahin in dieser Saison ungeschlagenen Türken weiter ausbauten. Am Ende durften die Raiders verdientermaßen die CEFL-Bowl in den Nachthimmel strecken.