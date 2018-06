Alle drei Podestplätze gingen an Tiroler Turner — zugegeben: Matthias Schwab, Sieger der ersten EM-Quali in Klagenfurt und auch der zweiten am Wochenende in Innsbruck, kommt aus Vorarlberg, der Zweitplatzierte Alexander Benda ist Steirer. Trainiert und studiert wird aber im Tiroler Leistungszentrum, in dem der Drittplatzierte Johannes Mairoser aus Birgitz sozusagen aufgewachsen ist.

Dass auch der Junioren-Bewerb mit Askhab Matiev an einen Innsbrucker ging, freut National- und Landestrainer Petr Koudela gleichermaßen: „Die Entwicklung ist zufriedenstellend, einige Höchstschwierigkeiten könnten aber noch integriert werden." Schon am Samstag geht es in die nächste EM-Quali-Runde in Innsbruck — jene mit den Tiroler Damen. (sab)