Starke Frauen braucht das Land: Die Damen des SV Angerberg um Coach Thomas Schnellrieder sowie die beiden Toptorjägerinnen Julia Billa (49 Tore) und Judith Mosser (47) lösten in der Landesliga Ost mit einem Torverhältnis von 124:13 souverän den Titel und steigen in die Tiroler Liga auf. Den mutigen Schritt in die höchste Landesspielklasse treten auch die Damen des USV Oetz als Meister der Landesliga West (Torverhältnis 132:27) an. Am Weg zum Titel gab es auch im Oberland mit Sabrina Schöpf und England-Legionärin Jade Kite (kommt aus dem Arsenal-Nachwuchs) mit je 37 Treffern zwei Goalgetterinnen. Coach Michael Heidegger bleibt mit seinen Ladys voller Tatendrang. (TT)