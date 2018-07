Von Toni Zangerl

Rietz – Das war ganz großes Kino – darüber waren sich die Zuseher beim gestrigen Bewerb zur Österreichischen Motocross-Meisterschaft in der MX-Arena in Rietz einig. Was Lokalmatador Lukas Neurauter zeigte, war eine ganz feine Visitenkarte seiner Klasse.

Mit seinen Siegen in beiden Läufen drückte der Mann aus Sautens dieser Veranstaltung den Stempel auf. Und erfüllte dazu auch die großen Erwartungen. Jene des Publikums – und jene, die er sich selbst gesetzt hatte. „Ich war heute sicher viel nervöser, weil ich unbedingt auf meiner Heimstrecke siegen wollte“, gab er zu.

Und das war dann wohl auch der Grund, warum er im ersten der beiden Läufe gleich in der ersten Kurve patzte. Nur an neunter Stelle lag er nach der Startrunde. Aber dann zeigte er in den restlichen 18 Runden Motocross-Sport vom Feinsten – eben der Marke „Luki Neurauter“.

Runde um Runde überholte er die Konkurrenten und lag am Ende 14 Sekunden vor seinem Landsmann Johannes Klein (OÖ). Erfreulich aus Tiroler Sicht war der Telfer Florian Hellrigl mit seinem 7. Rang im 1. Lauf.

Auch im zweiten Lauf setzte Neurauter neuerlich die Duftmarken und triumphierte schließlich 18 Sekunden erneut vor Johannes Klein (OÖ) und Roland Edelbacher (NÖ). Florian Hellrigl fuhr auf den 6. Rang. „Ich habe gewusst, das Rennen ist lang, es wird heiß – deshalb war ich im ersten Lauf gar nicht beunruhigt. Mein Dank gilt dem Team und dem Publikum, das war extrem lässig, hier zu gewinnen“, sagte Neurauter.

Da applaudierte auch Heinz Kinigadner, der die Leistung des MSC-Rietz-Piloten mit einem „Chapeau“ quittierte.