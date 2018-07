Stabhochspringer Riccardo Klotz bewies wieder einmal seine Vielseitigkeit. Bei den Tiroler Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Innsbruck holte sich der Scharnitzer die Titel im 100-m-Sprint, Speerwurf und in seiner Paradedisziplin. Einzig der Reuttener Lukas Haas vermochte Klotz in Sachen Gold zu überflügeln: Haas gewann fünf Bewerbe. Die Damen teilten sich die Titel hingegen gerechter auf: Katharina Haberditz, Carla Maier, Christina Scheffauer und Andrea Obetzhofer holten sich jeweils zwei Siege im Einzel — siehe auch Ergebnisbox links. (sab)