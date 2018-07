Westligist FC Kufstein hat am Samstag einen spektakulären Transfer perfekt gemacht: Mit Mohamadou Idrissou wurde ein 48-facher kamerunischer Nationalspieler verpflichtet. Der 38-jährige Angreifer, der unter anderem in der deutschen Bundesliga für Hannover, Freiburg und Kaiserslautern spielte, soll die junge Mannschaft anführen. Das erste Highlight ist das Cup-Match gegen Rapid, das am Freitag, den 20. Jul­i, live im ORF (20.20 Uhr) übertragen wird. (TT)